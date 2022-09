Damien Troquenet et Lauriane Bisch remportent le championnat de Polynésie de semi-marathon

Benjamin Zorgnotti étant hors du territoire, Damien Troquenet faisait figure de favori dans cette course. Dès les premiers kilomètres, le sociétaire du VSOP Mozteam impose son rythme et se détache de Léo Cazaubielle, son seul poursuivant. Très loin devant ses concurrents à mi-parcours, Damien franchit la ligne d’arrivée après une heure et 14 minutes de course. Un chrono qui lui permet d’atteindre les minima et de se qualifier pour les Jeux du Pacifique aux îles Salomon en 2023 : “Je suis bien parti, cela a juste été un peu plus difficile au 14ème kilomètre. (…) Mais l’objectif, c’était une heure 15, pour les minima de Salomon l’année prochaine, et voilà, c’est bouclé. Je peux maintenant me préparer tranquillement, je n’ai plus besoin d’aller chercher un chrono”.

Damien Troquenet, vainqueur du championnat de Polynésie de semi-marathon chez les hommes. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Teiva Izal prend quand à lui la deuxième place en 1 heure et 22 minutes, suivi de Clément Boinot.

Chez les dames, Lauriane Bisch décroche la victoire. Elle boucle le parcours en 1 heure et 33 minutes : “Je suis partie toute seule et je suis restée toute seule tout le long. (…) Les conditions de la course étaient plutôt bonnes car il s’est mis à pleuvoir, et courir sous la pluie, cela fait du bien”.

Prochain rendez-vous, la traditionnelle course réservée aux femmes : La Tahitienne, le 15 octobre prochain à Pirae.