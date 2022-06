Courses de va’a : les résultats de la Te Aito Tama et Taure’a 2022

Ce sont les catégories U10, U12 et U14 qui ont ouvert le bal de la Te Aito ce vendredi matin sur le plan d’eau de Pirae avec trois courses de 3, 6 et 9 km. 15 jeunes rameurs et rameuses étaient alignés sur la ligne départ pour 3 kilomètres de combat. Ikivai Tepava, fils de l’emblématique entraineur de Shell Va’a, s’est imposé dans cette première catégorie, suivi de Rautehei Tiatia de Bora et Teaumanaiki Tupea, fils de Billy Tupea. Du côté des femmes, Imihaa Nauta Ropati a effectué le meilleur temps.

(Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)

Dans la catégorie U12, c’est Tunoa Teraiharoan de Te Fini Nape (Moorea) qui a été sacré, suivi d’Ato Tupana et Taramauna Ly. Ohana Teheura est arrivé 1ère chez les filles. Les U14 ont eux parcouru 9km. Toriki Wamytan d’EDT va’a est allé chercher une belle victoire devant Kyran Tehaurai et Toarai Ellacott tous deux de Bora Bora. Raiana Teheura d’EDT va’a arrive 1ère chez les filles.

Les Aito Taure’a (catégorie U19) ont consacré Taputuura Delpuech, devant Keoni Sulpice et Roni Tama. Déception pour Davidson Bennett, l’un des favoris, qui a été victime d’une crampe et n’a pas pu batailler avec le trio de tête. Chez les filles, Ranitea Mamatui est sacrée devant Shanon Richmond et Teata Mihiau.

Tauhere Pirato (Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)

RÉSULTATS



U10 : Garçons – 1er Ikivai Tepavai ; 2ème Rautehei Tiatia ; 3ème Teaumanaiki Tupea

Filles – 1ère Imihaa Nauta Ropati



U12 : Garçons – 1er Tunoa Teraiharoan ; 2ème Ato Tupana ; 3ème Taramauna Ly

Filles – 1ère Ohana Teheura



U14 : Garçons – 1er Toriki Wamytan ; 2ème Kyran Tehaurai ; 3ème Toarai Ellacott

Filles – 1ère Raiana Teheura



U19 : Garçons – 1er Taputuura Delpuech ; 2ème Keoni Sulpice ; 3ème Roni Tama

Filles – 1ère Ranitea Mamatui ; 2ème Shanon Richmond ; 3ème Teata Mihiau

PROGRAMME DU SAMEDI 25 juin



8 h 15 : DIRECT



8 h 30 : course Vahine



8 h 45 : course Master 40 / course handisport



12 h 45 : DIRECT



13 h 00 : course Open Men