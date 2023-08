Clap de fin pour la 7e Roxy Vahine Cup

Événement devenu incontournable dans le paysage du surf Polynésien, la Roxy Vahine Cup s’est achevée ce dimanche à Papara, sur le spot de beach break de Taharu’u. Dans cette compétition 100% féminine, la jeune garde du fenua autant que les rideuses les plus expérimentées se sont mesurées dans un esprit de soutien caractéristique des trois jours que durent la compétition.

La surfeuse de Teahupoo Kiara Goold, 13 ans, a fait forte impression en s’imposant en catégories junior et open, face à Kohai Fierro et Takihei Ellacott. Cette dernière a tout de même remporté la catégories cadettes, tandis que Mikilani Pinson s’est imposée chez les benjamines et Miliani Simon chez les minimes. Oliana Degage s’adjuge le titre en surf amatrices.

Les surfeuses ne sont pas les seules à avoir fait le spectacle. En longboard, ce sont respectivement Kahili Simon et Vaimiti Teiefitu qui s’imposent, en catégories junior et masters. En bodyboard open, Ami Tauria l’emporte.

L’événement s’est clôt avec une épreuve de surf par équipe.