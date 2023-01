Championnats OFC U-17 : Tahiti bat les Tonga et s’envole pour la demi-finale

La victoire des Tama Ura à Fidji ce week-end, leur permet de se qualifier en toute sécurité pour les demi-finales. Les jeunes footballeurs du fenua ont battu leurs adversaires 5 buts à 0. C’est Dylan Hutia qui a ouvert le score à la 18′, Titouan Guillemant a marqué deux buts à 32′ et 90+4′ Keanan Faure et Turerearii Vonbalou ont respectivement marqué à la 68′, et 79′.

La Nouvelle-Calédonie, qui a battu plus tôt dans la journée les Samoa 4-0 lors du premier quart de finale, recontrera les joueurs du fenua mercredi 25 janvier.

Retrouvez le résumé du match ici