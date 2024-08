Championnats du monde de va’a vitesse : des finales prometteuses jeudi

Les courses de qualification ont rythmé cette 6ème journée des mondiaux de va’a où la sélection tahitienne s’est une fois de plus démarquée. Cette journée a permis aux athlètes, toutes catégories confondues, de s’échauffer avant les finales de jeudi.

Chez les Tamari’i Taravao en master 50, on se réjouit de la qualification de l’équipe : « on était venu pour ça, pour pouvoir se qualifier pour la suite et c’est ce qu’on a fait aujourd’hui et on est très contents, également pour les autres équipes de Tahiti, Raiatea et Paddling, qu’on félicite.«

Les tamarii taravao. Crédit Olivier Huc / TNTV

Au programme du jour : des courses de longue distance marquées par de nombreux virages. La Fédération Tahitienne de Va’a est plus que satisfaite des performances de ses athlètes :

« On est satisfaits, très satisfaits de ce qu’il se passe parce qu’on est en tête du classement et on espère avoir le plus de médailles d’or possible », confie Tavararo Poroi, Secrétaire général de la fédération tahitienne de va’a.

Chez les Masters femmes de 60 ans, l’équipe Rautere s’est illustrée en demi-finale, et s’est qualifiée pour la seule finale de la journée. Après une belle lutte sur le plan d’eau et quelques erreurs techniques, elles n’ont pas réussi à monter sur le podium, mais ont tout de même décroché la 7ᵉ place. « On était bien parties, mais nos virages n’étaient carrément pas bons, ça ne pardonne pas quand tu prends un mauvais virage. Mais bon, on a fait du mieux. On aurait vraiment être sur le podium, mais voilà… »

Rautere. Crédit : Olivier Huc / TNTV

Au tableau des médailles, la sélection tahitienne conserve sa place de leader. Nos aito ont pour l’instant remporté 27 médailles d’or, 12 d’argent et 7 de bronze.

Suivez la 4e journée de courses dimanche dès 10 heures sur TNTV, en télé et sur le web, ici.