Championnats du monde de va’a marathon : 65 rameurs s’envoleront pour l’Australie

C’est à Mooloolaba au nord-est de l’Australie que se tiendra la deuxième édition des Championnats du monde de va’a longue distance. Forte de ses 65 rameurs, la délégation tahitienne participera à 22 courses sur les 28 catégories prévues en V1 et V6.

Si les Tahitiens partent favoris, la Fédération tahitienne de va’a reste prudente. L’hiver Austral que connait la Sunshine Coast, avec une eau estimée à 12 degrés pourrait rendre les courses plus difficiles que prévu. Et pour pallier à ce paramètre d’ordre climatique, la FTV, dote ses athlètes d’une tenue plus adéquate. “Au niveau de la tenue, nous avons commandé des hauts en lycra manches longues d’un grammage assez élevé pour qu’ils restent un peu plus au chaud, mais pas trop lourd aussi. Nous avons mis un legging en place, des chaussons de pêche, un bonnet et des survêtements pour se protéger du froid (…) Au niveau de nos athlètes, on a les bons éléments (…) Ce sont toujours des équipes gagnantes.”



A Mooloolaba, Tahiti pourra compter sur la présence de Hinatea Bernadino et de Kévin Céran-Jérusalémy en open V1 et en Open V6.

Le Championnat du monde de va’a marathon réuni 23 pays et se déroulera du 11 au 16 août prochains.