Championnats du monde de va’a : les équipes de para va’a se préparent

La délégation tahitienne de Para Va’a est composée de 10 personnes : 8 athlètes et 2 accompagnateurs. Après avoir validé les classifications pour les différentes courses de Para va’a, place aux premiers entraînements sur plan d’eau. Un autre défi, car nos athlètes doivent adapter leur assise sur de nouvelles pirogues. « La spécificité de cette année, c’est qu’il y a de nouvelles pirogues, notamment le V1 qui est un Fai 4si, qui est très bien, mais qui est moulé, donc le siège ne correspond pas du tout à ce dont on a l’habitude, explique Jérémie Le Fort, manager. Il faut adapter tous les rameurs (…) qui ont un siège adapté (….). Ils doivent adapter la fixation de leur siège sur la pirogue ».

Du temps et de la patience sont nécessaires puisque chaque coquille est faite sur mesure, et doit s’adapter au va’a pour que la stabilité soit optimale. La sécurité des rameurs et rameuses est la priorité. Atonia Maitia rame en para va’a VL1 : « Mon handicap fait que je ne pourrais pas m’adapter sur une pirogue libre alors, on a cherché un moyen (…) J’ai ma coquille et dans tous les pays qui le veulent, on installe ce qu’il faut pour nous adapter sur la pirogue ».

Rappelons que les Para va’a feront partie des premiers compétiteurs sur le plan dès ce week-end. Côté tahitien, les chances de médailles sont réelles.

Vous pourrez suivre la cérémonie d’ouverture en direct sur TNTV jeudi à partir de 15h45.