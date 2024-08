Championnats du monde de va’a : les entrainements ont commencé à Hawaii

Les championnats du monde de va’a vitesse débutent le 16 août à Hawaii. En attendant, les équipes se préparent et s’habituent à leur environnement. Eric Moasen rame en V1 chez les vétérans dans la team de Raiatea. « Ça va, c’est bien passé, on a essayé de se familiariser avec les pirogues, il y a des mesures assez spéciales, les sièges sont bas et elles sont un peu plus légères, donc il faut s’adapter, raconte-t-il. Et sinon le plan d’eau, il y a du vent de travers, c’est pareil aussi, les conditions, il faut faire avec.«

Idem chez les juniors : les rameurs s’adaptent. « Aujourd’hui c’était test du va’a, des réglages, de la taille des rames (…) Au niveau du balancier, c’est un peu sport, surtout qu’on a le vent de côté », explique Vaimiti Maoni de Ihilani Va’a.

Certains participent au championnat en club, d’autres en catégorie Elite. « Les clubs, la plupart, ce sont des équipes qui ont été renforcées avec d’autres personnes, d’autres clubs qui n’ont pas pu y aller. Et puis après tu as les élites, il fallait faire les sélections à Tahiti pour pouvoir être en élite, soit en V6, et après sinon en V1, détaille Eric Moasen. Il fallait se sélectionner, il fallait être dans les trois premiers au championnat de Polynésie pour faire le V1. »

Du côté de Ihilani va’a, on espère bien repartir avec quelques récompenses : « On est venus ici pour essayer d’être sur le podium. Là, j’ai 3 licenciés du club et 3 qui font partie de l’Elite junior. C’est un mix et on espère faire de bons résultats pour ces championnats. »

Retrouvez nos directs des courses à partir du 16 août, en cliquant ici