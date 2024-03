Championnat de Tuaro Maohi : le Patia Fa bien représenté par la nouvelle génération

Les aito étaient de retour sous le soleil de plomb de Vairai ce samedi, pour le compte de la première épreuve du championnat de Tahiti de Tuaro Maohi. Les compétiteurs ont ouvert les hostilités avec le Patia Fa individuel. Discipline qui, pour rappel, consiste à planter des javelots de bois dans une noix de coco perchée à 9m50 de hauteur pour les hommes, 6m10 pour les vahine et les ‘ui ‘api.

Placés à 15m de distance pour le jet, les athlètes doivent faire preuve d’une adresse rare. Chacun a sa propre technique pour atteindre la cible. « Les trois (jeunes) ‘ui ‘api ont touché la noix dans des zones pas mal ! sourit le responsable de l’épreuve Inatio Raveino. Il y a la zone du sommet de la noix qui vaut dix points. Ensuite, c’est huit poins, six puis quatre » selon le niveau de difficulté.

Dans l’épreuve du lever de pierre, les dames ont une charge de 60 kg à porter et à stabiliser sur leurs épaules. À 16 ans seulement, Teataheimearii est arrivée deuxième avec un chrono de 4 secondes. Le fruit d’un apprentissage assidu auprès de son papa, qui lui a « appris à mettre ses mains vers le bas du caillou pour bien serrer, passer sur les genoux, le torse puis lever encore plus pour mettre sur l’épaule, tenir d’une main et lâcher l’autre » , explique-t-elle. Un jeu d’enfant, en somme.

Teataheimearii est arrivée deuxième du concours de lever de pierre (60kg) avec un chrono de 4 secondes (Crédit Photo : TNTV)

Cette journée marque aussi le lancement des sélectives pour les archipels. Seront ainsi sélectionnés les athlètes qui représenteront leurs îles pour le championnat de Polynésie, organisé en juillet.