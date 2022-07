En images – Une participation record pour ce Heiva Tu’aro Ma’ohi 2022

Les sports traditionnels se clôturent avec éclat au parc Vairai de Punaauia. Les athlètes des îles éloignées et notamment des Australes se sont déplacés en masse. L’importante affluence populaire confirme le succès grandissant de cet incontournable événement sportif et culturel.

Organisés par la Fédération ‘Āmuitahira’a Tū’aro Mā’ohi (FATM) depuis 2003, les Tu’aro Maohi fédèrent toutes les énergies du fenua et génèrent un engouement bienvenu après une période d’incertitude. Enoch Laughin, président de la fédération des Tu’aro Maohi commente :

“Cet évènement a commencé avec le Va’a Taie à la pointe Vénus avec 13 pirogues Holopuni en compétition. On a poursuivi, le 14 juillet avec les porteurs de fruits au jardin de Paofai. Pour les deux derniers jours, le 16 et 17 juillet, cette manifestation s’est terminée avec le lancer de javelot, le lever de pierre, le décorticage de coco, le grimper de cocotier, le Patia Fa et la lutte. On a vu un public chaleureux, participatif venu très nombreux encourager nos athlètes. On peut noter l’importante participation des autres archipels de la Polynésie, notamment dans la catégorie des “Aito” en 150 kilos, sans eux on aurait pas pu faire cette épreuve. Il y a eu de belles performances et un grand engouement du public. Je tenais à remercier notre ministre de la culture Heremoana Maamaatuaiahutapu, nos partenaires privés et tous les bénévoles qui font vivre les sports traditionnels. Une participation financière, humaine et logistique où chacun apporte sa pierre à l’édifice.”

Ratia Eriatara, le géant de Tubuai, persiste et signe dans la catégorie extra lourd en lever de pierre, réussissant à soulever 265 kg, exploit qui lui permet de décrocher la plus haute marche du podium. Dans la catégorie Coprah (décorticage de cocos) pour les plus de 35 ans, puis malgré quelques couacs techniques, habituels dans ce niveau de compétition, la tension était palpable puis Putahoe Ernest se distingue et l’emporte. Pour la catégorie lutte la ténacité de Yon Yue Chong Anna et Raharuhi Tania-Rose, en catégorie femme, les mènent respectivement sur la 1ere et 2eme place du podium. Dextérité, force , endurance et habileté mais aussi humilité ont été les maitres mots de cette massive participation à cette prestigieuse compétition.

Retrouvez tous les résultats sur la page Facebook des Tu’aro Maohi.