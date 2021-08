Beach Soccer : la victoire écrasante des Tiki Toa face à l’Espagne

Malgré une ouverture de coupe du monde sur une défaite contre les Emirats Arabes Unis, nos aito ont brillé ce samedi face aux champions d’Europe de Beach Soccer. Avec 4 joueurs en moins testés positifs au covid, les Tiki Toa ont néanmoins réussi à offrir un beau match avec un score de 12 – 8.

Matatia Paama marquera également son premier but en coupe du monde.

Ballon d’or en 2015, c’est Heimanu Taiarui qui ouvre brillamment le score après seulement 10 secondes de jeu. Il sera par la suite évacué du terrain après un violent coup de genou de l’équipe adverse, en plein visage. Il est resté en observations toute la nuit a l’hôpital.

“On savait qu’il fallait faire un gros match aujourd’hui pour ne pas être distancé au niveau du classement”, confie Raimana Li Fung Kuee, capitaine de l’équipe. “C’était un match de folie. Pour moi, c’était le plus beau match qu’on ait jamais fait jusqu’à maintenant. On en a eu des beaux matchs. Mais celui-là était particulièrement intense, où on a vraiment eu une équipe unie et soudée. […] C’est avec une joie immense que j’ai vécu ça”.

Pour autant, l’équipe garde les pieds sur Terre. “Rien n’est encore fait, il reste le Mozambique qui a battu les Emirats Arabes Unies. Ca passe par une victoire si on veut se qualifier directement pour les quarts de finale. Donc dès demain, on va se remettre dans le bain, commencer à analyser le jeu du Mozambique et revoir aussi nos erreurs”, déclare Raimana Li Fung Kuee.

Les Tiki Toa affronteront le Mozambique lundi, dernière équipe du groupe B. Un match décisif pour la suite de l’équipe dans cette coupe du monde.

Visionner le replay du match Tahiti – Espagne en cliquant ICI