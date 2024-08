60 riders ont fait le show à Hitimahana

La journée a commencé par une épreuve de downwind sup foil avec un départ de l’embouchure de la Papenoo direction la plage de Hitimahana, face au motu Martin. Une épreuve remportée par Torea Charles. Pour les races kite twin tip, wing foil et kite foil, les compétiteurs venus de Tahiti, Moorea et Bora Bora ont dû faire 2 tours du motu Martin.

C’est dans l’après-midi qu’ont eu lieu les épreuves de freestyle avec kite et wing foil. Avec des vents pouvant aller jusqu’à 30 nœuds par moment, les compétiteurs s’en sont donnés à cœur joie, volant parfois à une dizaine de mètres au-dessus de l’eau. Une large délégation a fait le déplacement depuis Bora Bora et deux de leurs riders, Wesley Olson et Teiki Rey ont remporté les 1re et 2e places dans la catégorie freestyle homme.

La prochaine compétition de kite surf organisée par Vairea Céran-Jérusalemy et Antoine Fermon, de la Tahiti kite and Wing school est prévue à Bora Bora entre le 14 et le 21 septembre.

Monster Energy wind festival – Photo: Tahiti kite school

Podium race wing foil – Photo: Tahiti kite school

Podium race kite twin tip – Photo: Tahiti kite school

Podium race kite foil – photo: Tahiti kite school

Podium freestyle – photo: Tahiti kite school

Haunui et Toaura Haumani, compétiteurs junior – Photo: Tahiti kite school

Podium freestyle wingfoil – Photo: Tahiti kite school

Podium freestyle kite homme – Photo: Tahiti kite school

Podium freestyle kite femme – photo: Tahiti kite school

Podium downwind supfoil – Photo: Tahiti kite school

Résultats

Freestyle kite homme

Wesley OLSON

Teiki REY

Tepou VAETUA

Oehau DOLCINI (junior)



Freestyle Wing foil

Swan HABELT

Tamatea DELVALLET

Rodo VINH-TUNG

Haunui HAUMANI



Freestyle kite femme

Géraldine AUNE

Nathalie KERNEUR

Nanihi MASSON



Race kite Twin tip

Rai FADIER

Torea CHARLES

Maxime CHARLET



Race Kite Twin tip femme

Géraldine AUNE (7e au général)



Race Wing foil

Karl TACITO

Haunui HAUMANI

Swan HABELT

Toaura HAUMANI



Race kite foil

Guillaume CLARYS

Philippe LAGARDE

Nathalie KERNEUR



Downwind sup foil

Torea CHARLES

Rai FADIER

Toaura HAUMANI

Haunui HAUMANI