Première édition du Tahiti Wingfoil Challenge

Du soleil et du vent, les conditions météo sont idéales pour cette 1ère édition du Tahiti Wingfoil Challenge. Une cinquantaine de compétiteurs se sont affrontés et surtout se sont fait plaisir ce samedi dans les eaux de Mahina.

Les minimes et femmes étaient les premiers à entrer en compétion, suivi des catégories Master et Open. Dans chaque catégorie, il y a cinq manches d’affilées à faire “Et suivant le classement, ils ont des points et c’est par élimination. Il faut passer l’arrivée, il faut faire les virements de bords, les travers. Il y a aussi des pénalités » explique Vainoa Tuuhia, l’organisatrice de l’événement.

Ce n’est pas toujours facile de défier les éléments pour les 47 inscrits, mais ils se débrouillent plutôt bien. Chez les minimes, ce sont les jumeaux Haumani qui prennent les devants, « Les vagues avec les houles c’était difficile parce que ça allait de plus en plus vite donc tu pouvais tomber. Et le vent des fois y’a des rafales et c’est pas facile aussi. » Toa’Ura Haumani aimerait d’ailleurs qu’il y ait plus de compétitions de ce type pour pouvoir évaluer les niveaux de chacun.

Dans la catégorie femme, elles étaient cinq à s’inscrire. Hereiti Ma arrive en tête, suivi de Mo Chauvin et Juanita Olivier. Mo Chauvin qui a beaucoup apprécié cette journée « C’est top, franchement y’a de bonnes conditions […] ça met une bonne dynamique au motu pour une fois qu’il y a un peu d’activité et des gens c’est cool quoi.»

Chez les Masters, Karl Tacito s’impose et en Open, c’est Manutea Monier qui l’emporte.

Photo: Tahiti nui télévision

Minimes:

Haunui Haumani Toa’Ura Haumani Tuarikirau Peni

Femmes:

Hereiti Ma Mo Chauvin Juanita Olivier

Master:

Karl Tacito Pascal Bareau Moana Guyot

Open: