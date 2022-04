120 étudiants s’affrontent au volley-ball

C’est un nouveau concept au fenua : les étudiants représentent leurs établissements au travers de compétitions sportives. 15 équipes se sont affrontées pour cette première compétition de volley-ball : 120 joueurs venus de l’UPF, de l’ISEPP, des BTS du lycée du Diadème et du LEP de Mahina. Une manière de se changer les idées après les cours et de faire de nouvelles rencontres à travers le sport.

“Les étudiants sont hyper contents car c’est la première fois qu’on leur donne l’occasion de s’affronter avec d’autres établissements. Et on s’aperçoit au fil des matchs, que le niveau de jeu est quand même élevé” déclare Benjamin Grosjean, président du collège non étudiant USUP.

Le volley-ball est une discipline sportive qui plait beaucoup au fenua et la plupart des joueurs sont des habitués des compétitions fédérales. Créée en février, l’USUP, l’Union du sport universitaire en Polynésie, souhaite fédérer les organismes postbac. “Je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien pour la première compétition admet l’une des membres de l’USUP, Je vois que les élèves sont bien impliqués et cela me donne envie de continuer”.

À l’issue de la soirée, l’UPF s’est illustrée avec trois de ses équipes sur le podium. La prochaine rencontre n’est pas encore fixée, mais les étudiants pourront se mesurer dans une autre discipline comme le badminton ou le basket-ball.