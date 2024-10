Une subvention pour développer la cellule d’urgence médico-psychologique au CHPF

Le CHPF bientôt doté de sa cellule d’urgence médico-psychologiue (CUMP) ? Si le Plan de santé mentale 2019-2023 de la DSP prévoyait d’en intégrer une à la DGEE pour prendre en charge les adolescents victimes d’évènements traumatisants, c’est bien au CHPF que le conseil des ministres a accordé une subvention de fonctionnement de 2,16 millions de francs pour » « financer son projet de formation et d’appui pour la mise en place de la CUMP au titre de l’exercice 2024 » , informe le conseil des ministres.

Les cellules d’urgence médico-psychologique (CUMP) constituent, en France, un dispositif sanitaire spécifique de prise en charge précoce des blessés psychiques dans les situations d’urgence collective : accidents catastrophiques, catastrophes, attentats, ou encore chocs traumatiques en milieu scolaire.

« Ce projet vise à améliorer la qualité de la vie et les performances du système de santé, en assurant une prise en charge 24 heures sur 24 au plus près des victimes polynésiennes et de leurs familles » , poursuit le conseil, qui évoque notamment « »les violences infligées aux mineurs (…) ayant des répercussions significatives sur la santé publique et entraînant des coûts économiques considérables » .

– PUBLICITE –

Dans cette optique, le CHPF, en partenariat avec le CHU de Bordeaux et la CUMP zonale Sud-Ouest, met en place :

– Une semaine de formation spécialisée destinée aux intervenants actuels et futurs, animée par deux formateurs ;

– Une semaine de soutien technique pour les chefs de projet, visant à rédiger des procédures et des guides de bonnes pratiques adaptés au contexte polynésien, à renforcer les liens avec les partenaires et à établir les bases opérationnelles du dispositif, supervisée par un intervenant.