Une première enquête consacrée à la santé et à la sécurité au travail en Polynésie

En 2023, 71 751 salariés ont été déclarés auprès de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) pour 8 273 entreprises. Pourtant, chaque jour, 7 salariés ont été victimes d’un sinistre, relève le conseil des ministres dans son compte-rendu ce mercredi. Environ 2 679 sinistres, dont 2 171 accidents de travail, ont été reconnus, et un peu plus de 83% d’entre eux ont donné lieu à un arrêt de travail.

Selon les chiffres du Pays, 15 000 salariés ne bénéficient toujours pas de suivi médical du travail.

Plusieurs options d’évolution de l’organisation de la santé au travail auraient émergé des échanges avec les partenaires sociaux et les principaux acteurs du secteur :

Le maintien du système actuel avec deux services indépendants sous gouvernance patronale ;

Le regroupement en un seul service sous gouvernance patronale ;

Le regroupement en un seul service avec évolution vers une gouvernance paritaire ;

Le regroupement en un seul service et une synergie de moyens avec la CPS ;

Le la mise en place d’un seul service géré par les pouvoirs publics.

En attendant le résultat des travaux d’étude relatifs à ces options, une première enquête à grande échelle consacrée à la santé et à la sécurité au travail va être lancée.

Cette enquête constitue une première historique pour la Polynésie dans le domaine de la santé au travail. Elle a pour objectif premier de préserver la santé des travailleurs et de renforcer la résilience des entreprises locales. Elle permettra également d’améliorer la cohérence et l’efficacité des actions en santé et sécurité au travail tout en permettant au Pays d’orienter et de prioriser ses actions, en particulier dans le domaine de la prévention des risques professionnels.

Pour ce faire, les données en santé au travail seront fiabilisées et harmonisées afin d’établir un état des lieux des principales problématiques médico-professionnelles en Polynésie. La direction du Travail s’attèlera également à établir des indicateurs prospectifs afin d’anticiper les évolutions de la sinistralité au cours des prochaines décennies. Ces indicateurs mesureront la maturité des entreprises en matière de prévention des risques professionnels. Ils tiendront compte du taux de mise à jour des documents d’évaluation des risques, du nombre d’actions de prévention mises en œuvre et de la présence d’équipements de protection collectifs.

Les données recueillies doivent servir à informer les pouvoirs publics sur les évolutions en matière de sinistres en santé au travail, ainsi que sur leur impact financier. Ces travaux constitueront un préalable à la mise en œuvre d’une politique de santé au travail.

La restitution des premiers résultats est prévue pour le premier semestre de l’année 2025.