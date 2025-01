Un mammographe prochainement mis en service à Hiva Oa

« Cet événement marque un tournant dans l’accès aux soins pour les habitantes des îles des Marquises sud et renforce la lutte contre le cancer du sein, première cause de mortalité par cancer chez la femme polynésienne », indique la Présidence dans un communiqué.

Chaque année, 200 femmes du fenua sont touchées par cette maladie qui cause 35 décès par an. Mais « grâce à la mammographie, un examen permettant de détecter des lésions invisibles et non palpables, les chances de guérison augmentent considérablement », souligne la Présidence.

Aux Marquises, un premier mammographe avait été mis en service en 2018 à l’hôpital de Taihoae, sur l’île de Nuku Hiva. Un équipement qui a « suscité un fort engouement des femmes et des acteurs de santé locaux permettant de réaliser plus de 1000 mammographies ».

– PUBLICITE –

Mais son accès était parfois difficile pour les Marquisiennes du sud de l’archipel, d’où l’installation d’un autre mammographe au centre médical d’Atunoa. Pour pouvoir l’accueillir, des travaux d’aménagement d’un montant de 21 millions de francs ont été réalisés.

« Il témoigne de l’engagement des autorités de santé à garantir une offre de soins équitable et accessible à toutes les femmes polynésiennes, quel que soit leur lieu de résidence », indique le communiqué de la Présidence.

Grâce à ce nouvel équipement, les professionnels de santé « espèrent réaliser une moyenne de 100 mammographies par an, intégralement prises en charge (…) en ciblant prioritairement les 371 femmes des Marquises Sud âgées de 50 à 74 ans ».

« En cas de détection de lésions suspectes, les patientes seront transférées à Tahiti pour une prise en charge spécialisée. Dans certains cas, des biopsies mammaires pourront être réalisées sur place en cours de mission, notamment pour les femmes très âgées ou qui refusent le déplacement », conclut le communiqué.