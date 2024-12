Épidémie de coqueluche : « Une tendance à la baisse semble se confirmer »

22 nouveaux cas de coqueluche ont été confirmés en une semaine, ce qui porte le nombre total de cas depuis le début de l’épidémie à 488.

Parmi les 22 nouveaux cas, « 2 sont des nourrissons de moins de 12 mois, 4 sont des enfants entre 1 et 4 ans, 7 sont des personnes entre 5 et 19 ans, 9 ont entre 20 et 79 ans », indique le Bureau de Veille Sanitaire.

Si « la coqueluche continue de circuler activement à Tahiti, mais également aux Îles-Sous-le-Vent et sur certaines îles des Tuamotu (…), une tendance à la baisse de l’incidence globale semble se confirmer sur les 2 dernières semaines ». Ce qui suggère « un début de décroissance de l’épidémie », soulignent les autorités de santé.

Il n’en est pas de même pour la dengue. 54 nouveaux cas ont été détectés en une semaine, dont 22 à Tahiti, 5 à Moorea et 5 à Bora Bora. Ils ont donné lieu à 2 hospitalisations de moins de 48 heures au CHPF. Depuis le début de l’épidémie, « aucun cas sévère ni décès n’ont été notifiés ».

Concernant la leptospirose, 2 cas ont été détectés en une semaine, ainsi qu’un cas de grippe.