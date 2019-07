Viriamu, un jeune Polynésien virtuose du piano

Viriamu Itea-Tetaa avait deux ans et demi lorsqu’il a découvert l’instrument avec sa mère, qui en jouait. Fils aîné d’une famille d’artistes, le jeune homme de 20 ans a quitté le fenua en 2012 pour suivre des études de Maths sup en métropole. Mais entre les chiffres et la musique, l’artiste a fait son choix. “J’adore les sciences et je continue toujours lorsque j’ai du temps, mais en Math sup, on n’a pas vraiment le temps aux loisirs. Même si j’étais dans un conservatoire à l’époque, je n’avais pas le temps de travailler comme il le fallait mon piano. Ce qui fait que dans l’année j’ai monté un concerto seulement, donc c’est très peu. C’est justement là où je me suis dit qu’il y avait un réel manque au fond de moi, et que je me suis rendu compte que le piano était beaucoup plus important que je le pensais. Au final, la voix qu’on a choisi au départ n’est pas forcément celle qui est tracée pour l’avenir” explique le pianiste.

De passage à Tahiti le temps des vacances, Viriamu retrouve en ce moment les salles du conservatoire, là où il a appris ses premiers morceaux jusqu’à l’adolescence. La direction de l’établissement lui laisse un accès libre pour répéter entre 3 à 5 heures par jour. “À l’époque, on avait déjà remarqué qu’il était au-dessus des autres enfants de son âge musicalement. Avec sa longue queue de cheval, on le voyait de loin, il avait un côté nonchalant, mais quand il était sur le piano, on était impressionnés !” dit Fabien Dinard, directeur du conservatoire artistique de la Polynésie française.

Titulaire d’une licence d’interprète musical, Viriamu a réussi le concours d’entrée au Royal College of Music de Londres en jouant des morceaux de Rachmaninoff, Liszt et Brahms. “Cela a été deux ans et demi de préparation. Lors du concours, on avait trois morceaux seulement à jouer durant 15 minutes. C’était un programme libre. On avait le choix entre différentes époques comme le classique, le baroque, le romantique, le moderne, le contemporain… Et moi j’ai choisi la période romantique” précise Viriamu.

En plus du classique, le virtuose souhaite se spécialiser dans les musiques de film. Son ticket d’entrée obtenu au Conservatoire supérieur de Londres, le musicien garde la tête sur les épaules. Il devra travailler dur ses partitions pour réussir des concours afin d’obtenir des prix au fil des quatre années d’études. Sa rentrée est prévue pour septembre.

Le conservatoire artistique de Polynésie compte quatre classes de piano. Le parcours de Viriamu est un encouragement pour les 200 élèves pianistes du fenua.