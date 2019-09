Vendredi 13 : 19,3 milliards de Fcfp à gagner

“Tous les jours je joue, mais je ne gagne pas beaucoup. Il faut jouer pour gagner. Si tu joues pas, tu gagnes pas ! (…) Si je gagne les 19,3 milliards, je pars voyager. Pourquoi pas faire un tour du monde ?”. Comme papy Daniel, nombreux sont à espérer remporter le jackpot, demain : jusqu’à 19,3 milliards pour la plus grosse cagnotte en jeu.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Dans les kiosques, on trouve différents jeux de grattage ou encore des grilles de numéros à remplir. Un magasin de la côte Est a déjà porté chance à plusieurs joueurs. “Pour certains, le vendredi 13 est un jour qui porte chance. On verra bien… (…) Il faut tenter sa chance. Qui ne tente rien n’a rien. (…) J’entends souvent les gens dire : ‘si je gagne, je m’en vais, je plaque tout…’ Et il y en a même qui disent que s’ils gagnent, ils m’emmènent avec eux ! Moi, si je gagne, je rejoins mon île, à Huahine. Je rentre avec mes parents. Je jouerai demain matin” confie Louisiana Tefaatau, vendeuse dans un magasin de Papenoo.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“Je joue ma date d’anniversaire ainsi que celle de mon mari et de mon fils. Je n’ai gagné que des petites sommes pour le moment. J’espère bien gagner la cagnotte demain. Si je gagne, je refais ma maison, je paie tout ce que je dois à la banque… et après, la retraite ! On profite à fond !” nous dit une femme venue jouer à l’Euromillions.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Attention, en raison des 12 heures de décalage horaire avec la métropole, vous avez jusqu’à 8 heures vendredi matin pour valider vos grilles et espérer remporter le pactole…