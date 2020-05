Valise de télémédecine : essai concluant depuis les Marquises

En parallèle de la crise sanitaire du Covid-19 qui mobilise la majeure partie de ses ressources, la direction de la Santé continue d’assurer ses missions quotidiennes et poursuit sa révolution technologique au profit des populations isolées.

En accord avec le ministère de la Santé et de la prévention, le projet de télémédecine consiste à se doter d’outils performants qui puissent regrouper en un seul équipement tout ce qui est nécessaire à l’acquisition et à la transmission des données vitales. Ainsi, les valises de télémédecine, qui concentrent toute une technologie, permettent la prise de tension artérielle, de pouls et de température, mais également la réalisation des électrocardiogrammes, des échographies ou des rétinographies.

Les informations collectées dans un fichier patient informatisé sont ensuite transmises au médecin référent désigné pour l’analyse des données, via Internet, par une connexion sécurisée. Ce système permet ainsi au personnel paramédical en poste isolé d’obtenir le soutien, les conseils et les avis de médecins de garde en temps réel. Le service rendu à la population de la Polynésie française est alors indéniable, tant par la qualité des soins apportés qu’en termes de temps gagné. Et souvent, la survie d’un patient dépend de la rapidité du diagnostic.

(crédit photo : présidence de la Polynésie française)

A cet effet, à titre d’expérimentation, deux de ces valises de télémédecine ont été transportées la semaine dernière dans l’archipel des Marquises par la société Fenua Medex, représentant local du concepteur Parsys. Malgré un débit Internet relativement faible (512 Ko), l’opération de démonstration a été tout à fait concluante : la connexion a été ainsi établie entre l’infirmerie de Ua Huka et la maison médicale de garde au CHPf. Les images ont pu être transmises sans perte de qualité et une visioconférence a même permis les échanges en direct entre un médecin de garde au CHPf et l’infirmier aux Marquises.

Le ministre de la Santé et la directrice de la Santé se félicitent de ce premier succès et remercient tous les acteurs qui y ont contribué par leur disponibilité et leur professionnalisme. Huit valises de télémédecine seront bientôt réparties sur l’ensemble du territoire polynésien, priorité étant donnée aux îles dotées d’une infirmerie, aux Australes et aux Tuamotu. C’est un progrès technique important pour la population de Polynésie éloignée des centres de soins principaux, et pour les personnels soignants des archipels éloignés qui pourront bientôt bénéficier de ce soutien.