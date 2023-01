Vairaatea : les habitants de l’atoll privés de réseau mobile depuis près de 15 jours

« Nous n’avons plus réseau depuis la fin du mois de décembre. Il est revenu le 3 janvier mais, depuis, à nouveau plus rien », souffle Jean-Claude, un habitant de cet atoll d’une cinquantaine d’habitants, qui séjourne actuellement à Tahiti.

Les résidents de Vairaatea ont donc le sentiment d’être « coupés du monde ». Ils ne disposent en effet que d’une seule cabine téléphonique sur l’atoll. Mais elle ne leur est guère utile, et pour cause : « on ne peut pas vraiment s’en servir car nous n’avons pas de bureau de poste pour acheter des cartes téléphoniques. Pour en trouver, il faut aller à Nukutavake à une heure et demie de bateau », déplore Jean-Claude.

Selon celui-ci, cette absence de réseau mobile fait que les enfants de l’île, scolarisés à Hao, ne peuvent plus avoir de contact avec leurs proches restés sur Vairaatea. Une situation pesante pour les familles.

« On commence à en avoir marre, déjà qu’on est loin du monde extérieur…et s’il faut envoyer un technicien sur place, on va devoir encore attendre car le prochain avion pour Nukutavake n’est que le 30 janvier », ajoute-t-il.

Contactée, le société Vini d’y être informée de ce problème technique survenu le 3 janvier. Une première tentative pour le régler a été opérée le 9, mais elle s’est malheureusement révélée infructueuse.

Les équipements nécessaires pour remettre le réseau en service sur l’atoll ont été réunis et une équipe de Vini devrait se rendre sur place « au plus tôt », assure l’opérateur qui précise que les vigilances météorologiques de ces derniers jours ont « compliqué » l’intervention.