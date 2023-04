Vaiete : le Pays appelle la population à « imaginer le front de mer de demain »

Le ministère des Grands travaux et le Port autonome de Papeete, en collaboration avec la commune de Papeete, lancent une consultation publique. Objectif : recenser les suggestions pour le réaménagement de l’emplacement de 13 000 m² qui part du futur terminal de croisière international jusqu’à la gare maritime.

Le chantier du terminal de croisière international va bientôt s’achever. Le Pays estime à présent qu’il « convient de procéder à une réflexion sur l’espace entre cet ouvrage, la place Vaiete et la gare maritime ».

La place Vaiete, espace incontournable de la ville de Papeete, n’est plus aussi animé qu’avant. Le Pays souhaite que la population « puisse véritablement se réapproprier ce lieu mythique de Papeete. De plus, ce site est actuellement le point d’arrivée des croisiéristes et contribue fortement à la première impression des croisiéristes arrivant sur Tahiti ».

Durant 3 semaines, la population est invitée à s’exprimer sur la page Facebook du Port autonome de Papeete. Un questionnaire a été mis en ligne et permettra de proposer des idées d’aménagement. Ce sondage doit déboucher sur a rédaction d’un programme d’aménagement et un cahier des charges en vue de lancer un concours d’architectes-urbanistes pour concevoir 3 à 4 projets d’aménagement qui seront soumis à l’appréciation du conseil d’administration du port autonome de Papeete.