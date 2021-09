Vaccination : Cyril Tetuanui appelle Gaston Tong Sang à “donner l’exemple”

Le maire de Tumaraa et président de la communauté des communes de Hava’i fait appel à la responsabilité collective. Il répond aux propos de Gaston Tong Sang, rapportés par Tahiti Infos. Lundi, le maire de Bora Bora a dit assumer son statut de non vacciné, assurant avoir développé une immunité après avoir contracté le coronavirus en octobre dernier. Il n’a pas non plus caché sa position contre le confinement, le pass sanitaire inter-îles et la loi sur l’obligation vaccinale.

Cyril Tetuanui, de son côté, pointe du doigt l’incohérence quant à la décision de Gaston Tong Sang de ne pas se faire vacciner jusqu’à la disparition de son organisme des anticorps contre la covid. Selon le maire de Tumaraa, l’intervention du président de l’Assemblée de Polynésie engendre encore plus de réticence de la population face à la vaccination : “nous sommes des élus responsables, je pense qu’il faudrait qu’on donne l’exemple devant la population pour qu’elle se fasse vacciner. Parce qu’à chaque fois, on fait appel à la population pour se faire vacciner, pour se protéger. Et le discours du maire de Bora Bora n’est pas cohérent par rapport à la politique du gouvernement et de l’Etat qui préconisent la vaccination de l’ensemble de la population”.

“Lui il dit qu’il a des anticorps parce qu’il a déjà été malade”, poursuit Cyril Tetuanui, toujours au sujet de GTS. “Je pense qu’il y a des professionnels de la santé, ils connaissent leur métier. Qu’on laisse les professionnels de la santé parler de la santé de la population”.

“C’est vrai qu’il a pointé du doigt le confinement mais quand un pays est malade, je pense que les touristes ne viennent pas. C’est logique”, juge Cyril Tetuanui. “Donc l’idée, c’est de confiner, essayer de limiter la propagation du virus dans notre fenua, c’est ça l’objectif. C’est vrai que c’est une élite touristique. Mais c’est la santé de la population que nous préservons. C’est pas cohérent ce qu’il dit aujourd’hui, il aurait dû ne pas parler et laisser les choses faire. Mais en tant que président de l’Assemblée, il faut qu’il donne l’exemple pour que la population nous fasse confiance”.