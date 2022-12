Ils font leur retour. Les magazines Maison du Fenua, Fenua Orama et Tiki mag seront désormais imprimés par STP Multipress et édités par Fenua Deal. À la redaction, l’ancienne équipe de journalistes et photographes, gérés par AlesiMédia. Les magazines conserveront leurs lignes éditoriales.

Fenua Deal et AlesiMedia gèrent et distribuent déjà le Paru-Vendu, L’ECOnomie Polynésienne, ou encore le magazine du tourisme, Honuatere…