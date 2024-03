La 32e édition du Dixit vient de sortir

Cette année, les articles du Dixit s’articulent autour d’un thème fort : le tourisme, 1er secteur économique du Pays, qui connaît un nouveau souffle. Si le tourisme a généré 70 milliards de recettes en 2023, le magazine pointe du doigt les nombreux freins de ce secteur tels que le manque de foncier ou la qualification des professionnels.

Autre enjeu majeur pour 2024 : le coût de la vie, étroitement lié à la fiscalité. « Il faudrait évoluer vers plus d’équité, pour faire baisser les prix des produits. Après, il y a les contingences et le fret. Malheureusement, on est très dépendants de nos importations. Presque 90% des produits sont importés, donc il faut encore développer l’agriculture pour être plus autonome. Mais on sera toujours dépendants. Il y a des tas de produits que l’on n’a pas localement. Le prix du fret impacte le prix, et il y a aussi toute la structure de distribution dans les îles. Il y a à peu près 80 îles habitées, et il faut desservir tout le monde. Cela impacte le prix, c’est évident » explique Dominique Morvan, rédactrice en chef du Dixit.

Le Dixit est également disponible en version numérique ICI.