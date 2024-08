Un million de matériel de réalité virtuelle vendu aux enchères

Avec un prix de départ de 1 000 francs, ils étaient nombreux, samedi matin, à venir tenter leur chance, à l’affût d’une bonne affaire. Positionné sur un rétroprojecteur, Christian a finalement abandonné la partie.

« Ils sont montés un peu trop haut. C’est parti de 5 000 jusqu’à 20 000 francs et un rétroprojecteur neuf doit coûter 28 000 francs », a-t-il soufflé. Il s’est donc tourné vers les bornes d’arcade, sans plus de chance : « C’était à 25 000 francs et ils sont montés jusqu’à 80 000. Je crois qu’un neuf, ça vaut 90 000, 120 000 francs ».

Christian a toutefois fini par trouver son bonheur en se rabattant sur le mobilier avec un frigo et deux commodes pour le prix d’une.

Idem pour Ian, un autre acheteur : « J’ai eu un pack ordinateur avec tout ce qui est réalité virtuelle et le clavier. Par rapport aux pratiques sur les groupes de vente et d’échange, c’est quand même assez en dessous. C’était intéressant de voir jusqu’où ça allait monter. C’était ma première vente aux enchères. C’était assez stressant, mais c’était très bien ».

Pavo, lui, ne s’était pas déplacé pour la réalité virtuelle. « Je suis venu chercher des chaises et des tables, comme j’ai un petit restaurant. Les ventes aux enchères sont très intéressantes par rapport au neuf ou à l’occasion », a-t-il dit.

Il a d’ailleurs eu le dernier mot pour l’acquisition d’un lot de 6 chaises adjugé à 18 000 francs. Au total, le montant des ventes s’est élevé à près d’un million de francs. Et tout est parti en moins d’une heure.