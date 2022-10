Le matériel réformé a trouvé acquéreur

C’était l’occasion à ne pas manquer. Les pompiers de Taiarapu-Ouest ont fait l’acquisition de ce véhicule de secours d’urgence, car leur ambulance est accidentée. L’état général du véhicule réformé, est satisfaisant “on voit que le véhicule est toujours opérationnel.” Les secouristes en ont besoin, en urgence . Une ambulance neuve a déjà été achetée pour renforcer les moyens, mais la livraison tarde. ” Le véhicule est encore intact aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Du nettoyage à faire certes, une petite couche de peinture pour le remettre à neuf, mais on sait que lé véhicule va encore pouvoir nous servir en attendant l’arrivée de notre nouvelle ambulance” estime Haamoe Hoata, le chef adjoint du centre d’incendie et de secours de Taiarapu-Ouest.

Vente aux enchères de la commune de Pirae: l’ambulance – Photo: Tahiti nui télévision Vente aux enchères de la commune de Pirae: inspection du moteur de l’ambulance – Photo: Tahiti nui télévision Vente aux enchères de la commune de Pirae: l’ambulance inspectée – Photo: Tahiti nui télévision Vente aux enchères de la commune de Pirae: l’ambulance inspectée par les pompier de Taiarapu-ouest- Photo: Tahiti nui télévision

Parmi les autres véhicules réformés, il y aussi un ancien 4×4 des pompiers de Pirae et même des fourgons accidentés de la police municipale. Tous ont trouvé preneurs. Les acquéreurs ont fait monter les enchères, des véhicules qui serviront principalement pour les pièces mécaniques.

Tehani a acheté un 4×4 de marque indienne pour 220 000 francs. Elle possède déjà un véhicule du même modèle, mais la marque n’est plus vendue à Tahiti. Impossible donc, de trouver des pièces en service après-vente. Alors cet achat dans une vente aux enchères c’est la meilleure option “si on arrive à la réparer tant mieux comme ça, ça nous fait 2 Mahindra. Au cas où, on n’arriverait pas à réparer, on mettrait le moteur de l’autre dans celle-là, parce que l’autre la carrosserie est bien abîmée.”

Sur les 33 lots mis en vente par la mairie de Pirae, les appareils de jardinage et de bricolage ont rapidement trouvé acquéreur. Les prix varient entre 2000 et 5000 francs. Aldo a choisi d’anciens éclairages défectueux. Il projette de revendre les câbles, le reste de l’infrastructure sera transformé et réutilisé.

Faire du neuf avec du vieux, ces acheteurs qui ont le sens du bricolage vont tenter de donner une nouvelle vie à tous ces équipements.