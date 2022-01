Tsunami aux Tonga, montée des eaux en Polynésie

Des images impressionnantes de la spectaculaire éruption du volcan des Tonga ont circulé sur la Toile. En Polynésie, c’est l’incompréhension pour certains : pourquoi une alerte tsunami n’a-t-elle pas été déclenchée au fenua ?

Stéphane Quéma, chef du Centre Polynésien de Prévention des Tsunami, confirme qu’une vague est bien passée au fenua : “On a eu environ 50cm à Tahiti et 1 mètre aux Marquises selon les capteurs, mais ça peut être un peu plus par endroit et on doit affiner les analyses, notamment en allant sur le terrain”. Il explique également que les conséquences d’une éruption volcanique sont beaucoup plus difficiles à prévoir qu’un glissement de faille par exemple.

Aux Marquises, les habitants ont en effet constaté une légère montée des eaux notamment à Hiva Oa. À Tahiti, de fortes vagues ont touché la côte Est, à Papenoo et aux alentours.