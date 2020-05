« Tous solidaires avec nos enfants » : une collecte pour les accompagner dans la réussite scolaire

La collecte servira à acheter du matériel éducatif, essentiellement des tablettes numériques. Ce matériel sera offert à des écoles de Tahiti qui accueillent des enfants de familles modestes; à la prochaine rentrée scolaire 2020.

« On s’est rendu compte, avec la crise sanitaire, que l’accès à la continuité pédagogique n’était pas forcément évident pour tout le monde. On a vu justement qu’il y avait une fracture numérique et on souhaite apporter une contribution pour réduire cette fracture avec cette récolte de dons qui vont principalement servir à pouvoir équiper quelques écoles qui ont beaucoup d’enfants dans le besoin, de tablettes etc. pour les initier à la technologie. Parce que le monde de demain est technologique et on aimerait que certains enfants ne soient pas mis au bord de la route » explique Patrick Yeung, président de l’association Wen Fa.

PRATIQUE

Comment participer ?

– Aller sur le site de Ticket Pacific pour pouvoir faire un don comme si on achète un ticket de spectacle

– Les dons démarrent à partir de 1 000 Fcfp

– Possibilité de faire un don en numéraire en se rendant dans les points de vente de Ticket Pacific dans les grandes surfaces

– Vous avez jusqu’à la fin du mois de juin pour aider les enfants qui n’ont pas accès à internet.