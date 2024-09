Des dons en crypto pour aider les chiens errants de Polynésie

Créée il y a un an par un passionné du Web 3, du fenua… et de tortues, Honua Honu n’en est pas à son premier coup. L’association du même nom a déjà distribué depuis sa création 3000 euros (soit 360 000 Fcfp) à 4 associations de protection des animaux en métropole.

Honua Honu est au départ une collection de NFT le plus souvent offerts via des concours sur X (ex Twitter). Et lorsqu’il s’agit d’aider une association, une vente spéciale est organisée.

On vous a perdu ? Petit rappel sur ce que sont les NFT. Il s’agit d’actifs numériques qui fonctionnent sur une blockchain comme la cryptomonnaie. Ils représentent le plus souvent un objet numérique, et possèdent des caractéristiques uniques. Dans le cas de Honua Honu, ce sont de petites tortues. Des œuvres uniques.

Le concours lancé ce lundi a pour but de recueillir des dons pour Plum, une association qui rassemble une vingtaine de bénévoles au fenua et qui aide les voyageurs tombés sous le charme de chiens errants à les ramener en métropole.

Le concours

Mais venons-en au fait. Le concours est ouvert à tous. Pour participer, il faudra créer une œuvre représentant une tortue (évidemment) handicapée et pratiquant un sport, période des Jeux paralympiques oblige. L’œuvre pourra être un dessin, une peinture… le choix est large. Les images générées par IA sont autorisées, mais l’avantage ira aux œuvres réalisées « à la main » précise l’organisateur.

L’œuvre devra ensuite être postée sur X en taguant le compte @HonuaHonu ou sur Facebook également en taguant la page des tortues.

Chaque participation rapportera 0.5 egld (environ 1400 Fcfp) à l’association Plum. Le gagnant du concours sera désigné par un vote sur le réseau Discord. Il remportera un NFT Honu (tortue) personnalisé.

Date limite de participation au concours : dimanche 8 septembre à 12h (heure française) et samedi 7/09 à minuit pour la Polynésie.

Autre possibilité pour aider Plum : participer à la vente aux enchères d’un NFT. Elle a débuté ici. Celui ou celle qui remportera le NFT aura en cadeau une impression sur toile de l’œuvre.