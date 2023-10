Teahupoo : environ 200 personnes marchent contre la tour des juges des JO2024

Ils l’avaient annoncé en début de semaine, le collectif Mata Ara ia Teahupoo (composé de l’association de protection du fenua aihere Vai ara no Teahupoo et de plusieurs surfeurs) organisait ce dimanche une marche pacifique pour dénoncer la construction de la future tour des juges prévue pour les JO 2024.

Plus de 200 personnes venues des quatre coins de Tahiti et Moorea ont répondu à l’appel des organisateurs. Inquiets de l’impact que pourrait causer cet édifice sur le récif corallien, ces usagers de la vague de Hava’e et natifs de la commune souhaitent l’annulation pure et simple de ce projet qui devrait couter plus de 500 millions de Fcfp. Souhaitant préciser qu’ils ne sont pas contre l’organisation des Jeux olympiques, ils demandent que la tour en bois, utilisée lors des compétitions de surf, puisse être validée par le Comité olympique 2024.