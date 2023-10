JO 2024 : Le collectif Mata Ara ia Teahupoo appelle à marcher contre la future tour des juges

Son coût avait fait parler : la nouvelle tour des juges prévue à l’occasion de l’épreuve de surf des JO2024 à Teahupoo devrait coûter 527 millions de Fcfp. Mais c’est plus l’impact environnemental que l’aspect financier qui fait frémir certains habitants de la Presqu’ile. Ils étaient réunis ce lundi. « Inquiétude, c’est le mot qui résume notre réunion d’aujourd’hui. On a envie de limiter la casse, confie Tahurai Henry, surfeur et habitant de la Presqu’île. Depuis le début, ce ne sont que des travaux destructeurs, pollueurs. Et quand on voit que les mêmes sociétés vont se charger de la construction de la tour, ça fait peur. Je ne fais pas confiance à ces sociétés ».

Depuis l’annonce du déroulement de l’épreuve en Polynésie, État et Pays mettent en avant le respect de l’environnement. « L’ambition de 2024, c’est justement de respecter cet endroit, déclarait lors d’une visite au fenua Tony Estanguet, président du comité organisateur des Jeux. On ne veut pas dénaturer cet endroit qui doit rester au plus près de ce qu’il était. Donc, nous, on veut se « caler » sur ce qui est déjà mis en place par la WSL. »

Mais la nouvelle tour, en aluminium, comportera trois étages, une salle climatisée pour les serveurs internet alimentée par un câble sous-marin, mais aussi un WC avec un système d’évacuation raccordé à une canalisation. Le collectif Mata Ara ia Teahupoo (composé de l’association de protection du fenua aihere Vai ara no Teahupoo et de plusieurs surfeurs) avance qu’aucune étude d’impact environnementale n’a été réalisée et donc aucune évaluation « des risques encourus par la biodiversité marine ni préconisation aux entreprises devant effectuer les travaux sous-marins ».

La mise en place de cette tour nécessitera aussi 12 plots sous-marins en béton armé maintenus par des micropieux métalliques enfoncés dans le platier.

Ces informations ont été données lors d’une réunion publique le 15 septembre dernier. Censée rassurer la population, elle n’a visiblement pas eu l’effet escompté. Les habitants et les surfeurs dénoncent l’absence de concertation, l’absence de transparence et l’absence de la direction de l’Environnement dans la gestion du dossier.

« On ne voit pas l’utilité d’un changement radical pour 4 jours de compétition qui ne reviendront plus jamais à Tahiti sur le site de Teahupoo » déclare Tahurai. Néanmoins, il reconnait que l’organisation de la réunion était une bonne chose : « On a changé de gouvernement. Madame Temarii a été super de nous organiser cette réunion. Elle a quand même montré pas mal de transparence par rapport à l’ancien gouvernement. C’était sympa de sa part (…) mais on apprend encore des choses à même pas un an de la compétition. C’est aberrant. (…) Et le sujet qui fait le plus peur, c’est cette tour avec cette alimentation qui partira sur des centaines de mètres (…) C’est un tuyau en fonte et ce n’est pas un métal souple. Ça va passer en plein dans les coraux, ça va détruire les coraux même si on nous dit que non. »

En août dernier, la ministre des Sports Nahema Temarii rappelait sur notre plateau qu’elle « héritait » du dossier et qu’elle souhaitait faire de cette tour, « nécessaire », « un héritage pour le surf polynésien ».

S’ils protestent, les membres du collectif proposent aussi des solutions : utiliser la tour en bois déjà existante, avoir recours à une alimentation photo-voltaïque par centrale flottante, utiliser les Wifi pour les transmissions d’images, utiliser des toilettes sèches mais aussi réduire le nombre de personnes à bord de la plateforme.

Le collectif organise une marche ce dimanche à Teahupoo, entre la mairie et le pk0.