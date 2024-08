Tahiti Pas Cher, Gémo et Tahiti Maison Déco à Moorea en 2025

L’APC (l’Autorité Polynésienne de la concurrence) a récemment donné son feu vert pour l’installation des magasins Gémo et Tahiti Pas Cher à Moorea qui proposent des produits dont l’offre est « très réduite, voire inexistante » sur l’île sœur. Les enseignes faisant plus de 300 m2, elles avaient donc été soumises pour avis à l’APC (qui n’en émet que pour des surfaces au-dessus des 300 m2).

Les travaux ont quant à eux commencé depuis mars 2024.

Gémo et Tahiti Pas Cher seront dans un tout nouveau centre commercial dans la commune de Teavaro, qui comprendra également un Tahiti Maison Déco, faisant partie du même groupe présent au fenua depuis plus de 30 ans.

« On arrive avec respect » Jérôme Gualina, directeur général de Gémo et Tahiti Maison Déco

Superficie totale du terrain à Moorea : 3 800 m2. Un terrain « uniquement constructible pour des commerces », précise Jérôme Gualina, directeur général de Gémo et Tahiti Maison Déco. « Cela faisait des années que nos clients de Moorea demandaient à ce qu’on vienne s’installer sur l’île. Ils sont ravis aujourd’hui » explique-t-il. Murs végétalisés, fresques, panneaux photovoltaïques… : « On ne veut pas juste faire un habillage commercial, on arrive avec respect. On joue la carte de l’écoresponsabilité ».

(Crédit : D. R.)

Tahiti Pas Cher devrait faire 510m2, Gémo 490m2 et Tahiti Maison Déco 290m2. Si la gamme de produits sera plus réduite que sur Tahiti, les prix seront identiques, affirme Jérôme Gualina. Et il sera possible de faire livrer des produits de Tahiti directement en magasin.

Une quinzaine de salariés devraient être recrutés. Les sessions de recrutement auront lieu en janvier 2025 : « on veut privilégier l’emploi local ».

Ouverture prévue du centre commercial : mi-mai 2025.