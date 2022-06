Tahiti Fashion Week : un show digne des plus grands

C’est un show qui n’a rien à envier aux grands défilés de mode internationaux : la Tahiti Fashion Week est une vitrine exceptionnelle pour les 45 créateurs qui participent à cette édition. Parmi eux, des élèves de trois lycées de Tahiti, mais aussi des stylistes étrangers.

“C’est génial, super. Tu as des pièces en nacre, tu as des robes de rêve. Tu as que des trucs magnifiques, j’en ai la chair de poule. Il y a un créateur de Cook Island, il y a Olivier Theyskens. Mais il faut venir pour découvrir”, lance l’organisateur de l’événement, Alberto Vivian.

Reflet d’une Polynésie imaginative et créative, le rendez-vous met en lumières des collections locales toujours plus originales. Choix de matières nobles, finitions délicates, le travail réalisé fait honneur aux mannequins et plaisir aux yeux.

“Ma spécialité c’est le style Tahiti d’antan mais modernisé. Et j’ai voulu rajouter autre chose pour les jeunes. Mais moi ce que je voudrais vraiment partager aux gens qui aiment s’habiller – bon c’est vrai que ce soir les mannequins se sont que des tailles S- mais moi j’habille aussi des femmes plus fortes, plus enrobées on dira”, souligne Tetoe Tiare de Viriariki créations

Ce vendredi soir, à l’issue de la grande soirée Poerava, les gagnantes du concours de l’agence italienne Brave model management seront dévoilées. Une première clé pour une carrière dans la mode au-delà des frontières polynésiennes.