Tahiti Air Charter desservira Maupiti depuis Raiatea et Bora Bora

L’opérateur a été sollicité par les autorités du Pays durant la période de confinement pour assurer des vols d’évacuations sanitaires entre les îles Sous-le-Vent.

Constatant une amélioration de la situation sanitaire, le Pays a décidé de mettre fin au confinement des populations des îles de Polynésie française depuis le 21 mai 2020. Depuis la reprise des vols domestiques réguliers, la desserte aérienne aux Raromatai, particulièrement celle de l’île de Maupiti, est fortement souhaitée par la commune et les services du Pays.

L’hydravion reconfiguré en version terrestre :

L’avion peut transporter jusqu’à 7 passagers avec une quantité limitée de bagages à une vitesse de croisière proche des 300 km/h ; il faudra donc 25 minutes pour un vol Raiatea-Maupiti. (Crédit photo : Tahiti Air Charter)

Véritable tout-terrain des airs, le Cessna 208 Carvan est utilisé dans de nombreux pays du monde, aussi bien comme avion de ligne régional que pour diverses sortes de travaux aériens. (Crédit photo : Tahiti Air Charter)

La reprise des lignes régulières par Tahiti Air Charter entre Maupiti et les autres îles Sous-le-Vent permettra la reprise économique des pensions de famille, et de maintenir les emplois, puisque des touristes, aussi bien locaux qu’internationaux pourront être transportés depuis Bora Bora ou Raiatea vers Maupiti.

Tahiti Air Charter va donc proposer un programme de vols 3 fois par semaine à bord de son appareil Cessna 208 Caravan, équipé de flotteurs, d’une capacité maximale de 7 passagers, sur une première période de 6 mois. Pour ce faire, l’avion a été reconfiguré en version terrestre, ce qui permet de faciliter l’embarquement des passagers mais aussi d’augmenter la charge offerte pour ces vols et la vitesse de l’avion.

Ainsi, la compagnie proposera très prochainement un programme de vols réguliers entre Raiatea, Bora Bora et Maupiti les lundis, mercredis et vendredis. Deux rotations seront opérées dans la journée avec un premier départ de Raiatea à 7 heures, et un dernier retour à 17 heures. Cette amplitude permettra, par exempl,e à la population de Maupiti de se rendre à Raiatea sur une journée pour des examens médicaux ou des soins

Si les essais de fréquence et de vols s’avèrent satisfaisants, le Pays envisage favorablement de pérenniser ce programme.

Tahiti Air Charter Discover Tahiti Air Charter, the Polynesian seaplane airline//Découvrez Tahiti Air Charter, la compagnie polynésienne d'hydravions🎬 Matarai – glbdesign – Tahiti Air Charter#TahitiAirCharter #flyTAC #CessnaCaravan #seaplane #matarai #GregoireLeBacon #lovetahiti Posted by Tahiti Air Charter on Friday, April 6, 2018



Tous les vols sont commercialisés en aller simple et il faudra compter 15 000 Fcfp pour un Raiatea-Maupiti, 10 000 Fcfp pour un Bora Bora-Maupiti, et 9 000 Fcfp pour un Raiatea-Bora Bora. En plus de ces tarifs de base, des réductions seront proposées aux résidents des îles, aux enfants et aux bébés.

En dehors de ces vols réguliers, l’avion restera disponible pour des vols découverte dans les îles Sous-le-Vent et des vols privés à la demande en Polynésie.