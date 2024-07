Sûreté aéroportuaire : la grève débute mardi, des perturbations de vols à prévoir

Côté terminaux comme côté piste, la sûreté pourrait tourner au ralenti. À la suite du préavis de grève déposé le 24 juillet par les syndicats de Tahiti Sûreté et South Pacific Sécurité, la grève est inévitable.

« Nous avons eu une réunion ce matin, mais elle n’a pas été fructueuse, explique Heiata Toromona, agent de sûreté de Tahiti Sureté et déléguée du personnel.

La représentante A ti’a i mua déplore également de nombreuses contraintes de travail. « Il nous arrive de faire du six jours sur sept et de travailler les jours fériés, les dimanches, pendant les fêtes. On demande une certaine reconnaissance avec la prime de performance individuelle. »

Parmi les revendications formulées dans les préavis de grève du 24 juillet, la direction a validé plusieurs demandes : la mise en place de primes d’assiduité, de performance individuelle, d’entretien des tenues, ainsi qu’une prime spécifique pour Noël et le jour de l’An. Mais un point de désaccord subsiste. Les modalités relatives au 13ème mois.

« Ils ne veulent pas négocier, estime Eric Chatelain, gérant de la société South Pacific Sécurité. Ils veulent le 13e mois. Nous, on a demandé la carence, c’est un des points qui est important. Ce qu’il faut savoir c’est qu’aujourd’hui dans la sureté, la carence elle est invitam. Aujourd’hui, vous qui travaillez en tant que salarié, vous avez une carence de 2 fois, c’est-à-dire 2 fois où le patron vous paie cette carence, passé cette carence, vous n’êtes plus payé ni par votre patron ni par la CPS.«

Cette contrepartie est prévue dans le Code du travail, tout comme la prime d’ancienneté fixée à 25% que souhaite la direction, soit 10 % de moins que la prime actuellement perçue par les agents.

« On ne peut pas toujours donner tout d’un coup, explique-t-il. On a fait un effort qui est énorme, sachez que chez ADT, il y a une augmentation de plus de 20% des salaires l’année dernière.«

Si la grève est effective, les vols inter-îles ne devraient pas être annulés, mais certains pourraient être retardés. Habituellement, il faut 12 agents de sécurité pour faire passer rapidement le flux de passager, mais un minimum de trois agents devrait assurer le service mardi. C’est du côté des vols internationaux qu’il devrait y avoir des répercussions.