Sécurité routière : contre les rodéos urbains, 1372 deux roues contrôlés en une soirée

Une nouvelle opération de contrôles d’envergure a eu lieu vendredi soir de 17 à 21h, avec plusieurs points de contrôles tenus par 26 agents de la Direction Territoriale de la Police Nationale (DTPN) et des polices municipales de Papeete et de Pirae et 35 gendarmes nationaux mobilisés en lien avec les polices municipales d’Arue et de Faa’a.

A des fins de recherche d’infractions génératrices d’accidents, 52 véhicules et 1372 deux roues ont été contrôlés par les forces de sécurité déployées durant cette opération.

(Crédit Photo : Haut-commissariat de la République en Polynésie française)

(Crédit Photo : Haut-commissariat de la République en Polynésie française)



105 conducteurs ont été verbalisés par les forces de l’ordre, dont notamment :

– 28 non présentation ou défaut d’assurance, 18 non présentation ou défaut de carte grise ;

– 5 défauts de permis de conduire ou de Brevet de Sécurité Routière (BSR) ;

– 4 conduites sous l’emprise de stupéfiants ;

– 4 conduites sous l’empire d’un état alcoolique ;

– 12 défauts d’équipement du véhicule (éclairage, rétroviseur, frein, échappement non conforme) et 3 pneumatiques lisses ;

– 2 non port de la ceinture de sécurité ;

– 2 non port de casque ;

– 4 transport d’enfant sans siège adapté dont 2 ayant bénéficié du dispositif alternatif aux poursuites.