Les mutoi d’Arue saisissent un vélo électrique survitaminé

Dans la nuit de lundi à mardi, un groupe d’individus s’est livré à une course de vélos électriques dans les rues d’Arue, comme le rapporte la page Facebook de la commune. Les contrevenants ont refusé de s’arrêter malgré les injonctions des policiers municipaux.

Ils ont pris « des risques inconsidérés-vitesse excessive, sens inverse de la circulation, position allongée sur leur vélo réduisant la maniabilité-» pour prendre la fuite. Mais l’un des individus a pu être appréhendé par les mutoi.

L’homme était au guidon d’un engin totalement modifié puisque qu’il n’était pas doté d’une batterie, comme c’est la norme, mais de 8 pour accroitre la puissance du vélo. En outre, la roue avant est pleine « et des roulements en acier y ont été rajoutés pour qu’elle puisse tourner plus vite », indiquent les services de la mairie. Les policiers ont remis le mis en cause aux gendarmes. Ces derniers ont saisi le vélo trafiqué.

La mairie d’Arue annonce que « d’autres contrôles de ce type seront opérés par les forces de l’ordre pour empêcher ces runs qui mettent en danger les contrevenants et les usagers de la route ».