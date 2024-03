Santé : un mois de mars bleu pour sensibiliser au cancer colorectal

Le mois de mars sera dédié à la sensibilisation sur le cancer colorectal. La couleur bleue a été choisie pour cette campagne visant à éduquer la population sur cette maladie et promouvoir des habitudes de vie saines.

Durant un mois, des informations et conseils seront diffusés sur la Toile. L’ICPF a travaillé avec des spécialistes du territoire (gastro-entérologues et chirurgiens digestifs) pour définir des recommandations claires sur l’importance du dépistage et les habitudes de vie à adopter pour réduire les risques.

L’ICPF conseille par exemple d’adopter une alimentation pauvre en viande rouge et riche en fibres, une activité physique quotidienne, mais aussi de diminuer la consommation d’alcool et d’arrêter le tabac.

En Polynésie française, ce cancer occupe une place significative : il est le troisième plus fréquent chez l’homme et le quatrième chez la femme.

Lorsqu’il est détecté à un stade précoce, le cancer colorectal peut être guéri dans neuf cas sur dix, explique l’ICPF sur son site internet. Le dépistage est recommandé dès 50 ans pour les hommes et les femmes, même en l’absence de symptômes.