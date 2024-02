Réparation du câble Honotua en cours, internet toujours au ralenti

Si la dépression NAT est attendue sur l’archipel de la Société ce mercredi, la résolution des problèmes d’accès à internet et aux liaisons internationales n’a pas d’échéance précise. La cause a été identifiée par Onati ce lundi : le câble sous-marin Honotua, qui relie le fenua aux États-Unis via Hawaii, est tombé en panne côté américain. Le trafic des flux d’Onati a été basculé sur le câble Manatua, également lié aux États-Unis (via Samoa) et à Sidney. Ce dernier a justement été mis en service en 2021 pour sécuriser les connections internationales.

« Sur Manatua, on a eu bande passante légèrement inférieure à celle de Honotua. Lorsqu’il y a trop de trafic, on peut constater un ralentissement, le soir par exemple quand il y a un grand pic, explique le responsable du département cœur de réseaux à Onati Winiki Sage. Tout le trafic a basculé sans que personne n’ait rien vu » .

Honotua atteint des capacités de bande passante de 70Gb/s maximum, un ratio suffisant pour assurer une bonne connexion internet au fenua sur les heures de pointe. Manatua et ses 50Gb/s maximum ne compensent pas totalement la panne. « On est en train d’essayer de faire en sorte de l’augmenter, mais ça dépend d’autres fournisseurs » , poursuit Winiki Sage.

Le trafic des flux d’Onati a été basculé sur le câble Manatua, également lié aux États-Unis (via Samoa) et à Sidne (Crédit Photo : TNTV)

Une équipe de quatre techniciens de l’OPT (trois au contact direct du câble et un expert sur les équipements) doit intervenir à Hawaii, dès que les États-Unis auront donné leur feu vert. « On est en relation avec le consul (Christopher Kozely – NDLR), qui nous aide bien là-dessus, qui nous facilite les démarches pour qu’on puisse envoyer une équipe dès que possible » , conclut Winiki Sage.

Dans un communiqué envoyé ce mardi, la SAS Onati indique qu’elle s’engage à rétablir pleinement les services « dans les plus brefs délais » .