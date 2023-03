Raiatea : un rallye de maths pour apprendre en équipe

Une centaine d’élèves de Raiatea issus de classe de CM2 et de 6ème ont pris part au rallye de maths au collège Anne-Marie Javouhey de Uturoa, jeudi dernier. Répartis par groupe de 10, les élèves ont parcouru les 14 ateliers prévus par les enseignants. Seulement 8 minutes pour résoudre le maximum de problèmes parmi les 10 proposés : les exercices font appel à la concentration et la logique des élèves.

“Nos défis sont axés sur la manipulation de formes, indique Vianney Brodron, professeur de mathématiques. On pourrait appeler cela de la géométrie, mais il y a aussi des nombres, des puzzles divers, de la logique sur les nombres“. Les enfants choisissent eux-mêmes leur stratégie pour résoudre les problèmes : “Ils peuvent se mettre à 10 sur le même, se le répartir… On compte les points selon le nombre de défis réalisés“. Bien souvent, l’entraide est de mise pour optimiser les chances de marquer des points.

Cette activité a été préparée en collaboration entre les enseignants du 1er degré et les professeurs de mathématiques du collège. Plus qu’un tournoi, cette rencontre permet une bonne transition entre le primaire et le collège