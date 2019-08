Punaauia : la 3e voie inaugurée avant la rentrée scolaire

Après plus d’un an de travaux, la 3e voie de Outumaoro devrait être inaugurée cette semaine, juste à temps pour la rentrée scolaire. Si les automobilistes ont trouvé le temps long, les travaux n’ont pris aucun retard et se terminent même en avance selon Gavin Alves, responsable du chantier : “On n’a pris quasiment un mois d’avance. Le délais contractuel était à fin septembre. Là, on libère la voie avant le 14 août. On est en avance.” L’inauguration est programmée pour mardi 11 heures.

Les travaux ont été réalisés principalement de nuit “pour ne pas trop perturber les usagers”. En moyenne, une trentaine de personnes travaillent sur ce chantier chaque soir de 20 heures à 5 heures du matin. “Ça concerne les travaux de réseau sec, les réseaux humides et la voirie (…) En réseaux secs il y a EDT, OPT. En réseaux humides il y a l’adduction d’eau potable de la commune de Punaauia et une partie des eaux usées.”

Cette nuit les ouvriers achèvent la pose du tapis final et le marquage au sol.