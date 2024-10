Protocole d’accord signé entre le Pays et les pêcheurs

Mercredi 30 octobre, une rencontre s’est tenue sous la présidence de Taivini Teai, ministre de l’Agriculture, des Ressources marines et de l’Environnement, en présence des représentants des armateurs de la pêche hauturière, des pêcheurs côtiers et des syndicats OTAHI et CSTP-FO. L’objectif de cette réunion était de finaliser un protocole d’accord visant à garantir la viabilité et la durabilité de la pêche polynésienne.

L’accord a été signé à 19 heures, après plusieurs réunions de travail.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Parmi les mesures clés du protocole, on trouve la revalorisation du statut des marins pêcheurs embarqués, l’introduction d’un label « extra-frais » pour les produits de la pêche côtière, ainsi que la rédaction d’un statut plus adapté aux pêcheurs côtiers. L’accord promeut également la coopération entre pêcheurs côtiers et hauturiers, l’amélioration de la formation, la réhabilitation des infrastructures et la révision de la répartition de la valeur du poisson, y compris le prix du carburant.

Les signataires se sont engagés à poursuivre ce travail collectif dans les semaines à venir pour intégrer ces engagements dans la future politique sectorielle de la pêche 2025-2030, qui est actuellement en cours de rédaction. Un calendrier de travail sera proposé par le ministre.