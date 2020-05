Production d’oeufs : 13% de moins en 2019 par rapport à 2018

En 2019, la direction de l’Agriculture a recensé un effectif de 233 890 poules pondeuses pour l’ensemble de la Polynésie française. Le recensement fait état de 113 éleveurs-importateurs, qui sont en grande majorité des petites installations concentrées dans l’archipel des Tuamotu-Gambier.

La production d’œufs s’élève à 4 312 700 douzaines d’œufs, soit 13% de moins qu’en 2018. Cette baisse de production est liée d’une part à la contrainte qui pèse sur le repeuplement des exploitations déclarées infectées de salmonellose et, d’autre part, au report des importations sur le 2nd semestre 2019 entraînant des difficultés logistiques.

Après examen des propositions de la commission avicole, le Conseil des ministres a décidé d’ouvrir un quota d’importation de 302 989 poussins pour l’année 2020 au profit des aviculteurs de la Polynésie française. Une marge supplémentaire de 30 787 poussins est mise en place pour répondre favorablement aux nouveaux élevages ou extensions autorisés par la DAG et la direction générale des Affaires économiques, en cours d’année.

