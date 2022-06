Premiers pas au collège de Tipaerui pour les CM2

Changement de salle, de profs, emploi du temps… les informations à assimiler sont nombreuses pour les CM2 qui découvrent le collège. En classe, ils s’habituent à la journée type d’un élève de 6ème pour se rendre compte des différences avec le primaire:

“Il y a des changements, mais on fait en sorte de leur faire comprendre que ce n’est pas si terrible”, note Étienne Vallet, professeur de mathématiques. “Plutôt que de faire une visite, on leur fait faire des exercices pour qu’ils sachent ce qu’est vraiment la journée type d’un collégien, pour appréhender les différences avec l’école primaire”.

(Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)

Les classes musicales à horaires aménagés sont une spécificité au collège de Tipaerui. Les élèves se bousculent pour y apprendre de la musique en partenariat avec le conservatoire.

Ces élèves de Pina’i, Pa’ofai et To’ata sont des privilégiés. Les places à Tipaerui leurs sont réservés. En effet, les effectifs vont se réduire à la rentrée. Le collège ferme deux classes de 6ème, comme l’indique Maïtz Lequerre, la principale du collège : “En 6ème on a deux classes qui ferment, essentiellement dû à la baisse de démographie. Les écoles de secteur ont aussi accompagné moins d’élèves de CM2, donc on doit fermer 2 classes de 6ème, soit une soixantaine d’élèves en moins. Mais on a quand même entre 880 et 890 élèves attendus”.