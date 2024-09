Première victoire pour Hao au Taure’a Warrior

La jeunesse en sueur à Raiatea ! La sixième édition de la Taure’a Move a fait la part belle aux « ninja warriors » du fenua, vendredi soir : 10 équipes ont participé à la finale du Taure’a Warrior, populaire course à mi-chemin entre saut d’obstacles et épreuves de force. Le principe est simple : par équipe de 6, les jeunes doivent terminer le parcours le plus rapidement possible.

Parmi les épreuves : un entrelacement de cordes serrées – dite « épreuve de l’araignée » – que les participants doivent traverser en se faufilant, un lourd sac à hisser jusqu’au sommet d’une structure métallique, une ligne droite semée de petits bassins… Galvanisées par les acclamations des supporters, les équipe ont redoublé d’effort pour obtenir le meilleur chrono.

Vainqueurs en 2022, les jeunes de Maupiti ont tenté de conserver leur titre, qu’ils ont cru assuré grâce à leur temps de 6 minutes et 10 secondes… Battu par la dernière équipe en lice, Hao, pour deux petites secondes. Une génération de grand cru pour l’île des Tuamotu, qui décroche également le meilleur temps par équipe de deux. Elle s’adjuge ainsi la Taure’a Move 2024.

La prochaine édition aura lieu à Taiarapu ouest l’année prochaine.