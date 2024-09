La 6ème édition du Taure’a Move se tiendra à Raiatea du 17 au 20 septembre. La commune de Uturoa accueillera plus de 1 500 jeunes de 15 à 25 ans, issus de 20 délégations de Tahiti et ses îles. Un événement organisé par l’UPJ (Union Polynésienne pour la Jeunesse), le Pays et de l’État.

Au programme : des conférences santé et culturelles, des défis et activités artistiques, sportifs et ludiques, tous les jours de 8 heures à 21 heures.

Plus d’informations sur l’événement ICI