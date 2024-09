Préavis de grève levé à la direction de la Jeunesse et des Sports

Une étincelle, mais pas de feu à la Direction de la Jeunesse et des Sports. Un jour après le dépôt d’un préavis de grève contre le projet de scission des services en deux entités, Moetai Brotherson a lui même signé un protocole d’accord, ce mardi, aux côtés de Patrick Galenon (CSTP-FO), et de la directrice de la Jeunesse et des Sports Loan Hoang Opperman.

La rencontre de ce mardi fait suite à celle organisée le 17 septembre dernier entre le directeur de cabinet, Lionel Lao, l’ensemble du personnel du service et leur représentation syndicale. C’est sur la base du courrier de ce dernier, début septembre, que les salariés mécontents se sont appuyés pour s’opposer au projet de restructuration de la Jeunesse et des sports porté par la ministre des sports, Nahema Temarii.

Finalement, « les discussions ont pu déboucher sur des propositions concrètes pouvant satisfaire l’ensemble des parties, notamment le maintien des travaux tels que proposés par le ministère des Sports et de la Jeunesse, en date du 3 septembre » , explique la présidence dans un communiqué.