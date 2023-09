Pose de la première pierre du centre technique des plants et semences à Ua Huka

« Ce centre en charge de la production, de la conservation et de la diffusion de plants et semences au profit de l’ensemble des agriculteurs de la Polynésie française, constitue un outil unique pour le développement des filières fruitières et le progrès vers davantage d’autosuffisance alimentaire », indique le haut-commissariat, dans un communiqué.

Ledit centre « sera situé au sein du célèbre arboretum de Ua Huka, dont les plantations sont demeurées indemnes du virus de la ‘Tristeza’ qui frappe les autres archipels ». Géré par la Direction de l’Agriculture, « il comprendra un bâtiment avec différentes salles dédiées à la préparation des semences et des plants et à leur conditionnement avant leur diffusion dans les archipels ».

Ce projet, d’un coût de 120 millions de francs, est financé à parts égales par le Pays et l’État.